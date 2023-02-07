ЕС снял санкции с бывшего «губернатора» оккупированного Севастополя 7 февраля, 17:16 Сергей Аксенов, Владимир Путин и Дмитрий Овсянников (слева направо) (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Бывшего назначенного Россией «губернатора» оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова исключили из списка санкций Европейского Союза.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

На такой шаг пошли после решения суда Евросоюза в октябре 2022-го, говорится в документе. ЕС внес Овсянникова в список санкций как главу незаконной оккупационной администрации оккупированного Россией Севастополя в ноябре 2017 года. Через два года он ушел в отставку с должности «главы» города по собственному желанию и занял должность замминистра промышленности и торговли России.

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В 2022 году суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций, мотивируя это тем, что больше не в должности, за которую был включен в список санкций, пишет Крым.Реалии.

27 января Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций против РФ из-за российской агрессии против Украины еще на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года.