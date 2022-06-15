«Где будет он через два года — вопрос». Подоляк ответил на фантазии Медведева об исчезновении Украины с карты мира

15 июня, 15:06
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Подоляк назвал Медведева «маленьким человеком с большими комплексами» после его слов о скором развале Украины (Фото:ОПУ)

Подоляк назвал Медведева «маленьким человеком с большими комплексами» после его слов о скором развале Украины (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявления заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о развале Украины в ближайшие два года.

«Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года — вопрос», — написал он в своем Twitter.

Подоляк добавил, что если бы империализм России имел лицо, это был бы Медведев.

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«Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру», — резюмировал представитель ОПУ.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1537038882142838784

15 июня Медведев в своем Telegram начал фантазировать об исчезновении Украины с карты мира в течение двух лет.

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Так он прокомментировал переговоры Украины и США о поставках по ленд-лизу сжиженного природного газа с отсрочкой в оплате на два года.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дмитрий Медведев Михаил Подоляк Война России против Украины

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