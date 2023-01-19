Беспомощный Медведев трясет «ядерной дубиной» из-за поставок ВСУ современных танков. В Кремле его поддержали

19 января, 12:33
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В Кремле заявили, что угрозы Дмитрия Медведева якобы соответствуют ядерной доктрине РФ (Фото:RussiaActually/Twitter)

В Кремле заявили, что угрозы Дмитрия Медведева якобы соответствуют ядерной доктрине РФ (Фото:RussiaActually/Twitter)

Активизация стран Запада в вопросе поставок Украине тяжелой бронетехники, в том числе немецких танков Leopard, спровоцировала истерику у заместителя главы военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева.

На фоне запланированной на 20 января встречи в формате Рамштайн, на которой будет обсуждаться новый пакет помощи для ВСУ, он пригрозил цивилизованному миру ядерной войной, как единственной возможностью сохранить целостность России в сложившейся ситуации.

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«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку», — написал Медведев у себя в соцсетях в жалкой попытке запугать мир очередным ядерным блефом.

В свою очередь в Кремле, комментируя угрозы своего неадекватного представителя в адрес западных стран, заявили, что российской ядерной доктрине это якобы не противоречит.

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«Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — утверждает пресс-секретарь режима Дмитрий Песков.

При этом на самом деле указанный документ предусматривает возможность использования ядерного оружия лишь в ответ на его применение против РФ, но никак не на поставки Украине бронетехники.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Дмитрий Медведев Ядерная угроза Угрозы Война России против Украины

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