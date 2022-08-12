Угрозы страны-агрессора. Медведев заявил, что на атомных станциях Евросоюза могут произойти «случайности»

12 августа, 15:03
Медведев открыто угрожает Европе на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС (Фото:Партия Единая Россия)

Медведев открыто угрожает Европе на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС (Фото:Партия Единая Россия)

Замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев открыто угрожает Европе «инцидентами» на атомных станциях на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС.

Он заявил, что на атомных объектах на территории ЕС «возможны случайности».

«Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — разразился он угрозами в своем Telegram.

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https://www.youtube.com/watch?v=GvyCvnKbzlw

Медведев также повторил нарратив российской пропаганды об обстреле ЗАЭС украинскими военными.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дмитрий Медведев Запорожская АЭС Война России против Украины

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