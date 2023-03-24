Медведеву причудилось, будто разбитая армия РФ может дойти до Львова 24 марта, 11:11 Медведев снова сделал бредовые заявления о причинах нападения РФ на Украину (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via Reuters)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев нафантазировал, что армия РФ, которая несет колоссальные потери живой силы и техники в Украине, может дойти до Львова.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.

Медведев в очередной раз сделал бредовые заявления о том, что РФ воюет «с 3 млн 600 тысячами представителей армии НАТО», а также с населением в 800 млн человек, которое «поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму», вероятно, имея ввиду помощь Запада в борьбе с оккупантами.

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Он также сказал о необходимости «выбросить всех иностранцев».

«Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», — резюмировал Медведев.

Кремлевский клоун Медведев регулярно озвучивает бредовые заявления и угрозы.

Накануне он угрожал ракетными ударами по Бундестагу и Международному уголовному суду в Гааге после выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

В войне против Украины армия РФ несет колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже почти 170 тысяч своих военных и тысячи единиц военной техники. «Вторая армия мира» потерпела поражение под Киевом, в Харьковской области, а также в Херсоне.

Более восьми месяцев войска РФ пытаются захватить Бахмут Донецкой области, закидывая землю трупами своих солдат и наемников ЧВК Вагнера.