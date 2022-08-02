Delirium tremens. Медведев обвинил Казахстан в «геноциде русских», пригрозив введением войск 2 августа, 11:37 Дмитрий Медведев заявил, что Казахстан — «искусственное государство» (Фото:myc.news)

Заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередным истерической тирадой о необходимости воссоздания СССР путем захвата новых территорий.

Соответствующий пост он опубликовал во ВКонтакте.

Согласно фантазиям Медведева, со всех сил пытающегося проявить максимальную лояльность агрессивному курсу российского диктатора Владимира Путина, сначала РФ захватит Украину, а потом пойдет в некий «поход для восстановления границ», которые, «нигде не заканчиваются».

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«Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе», — написал он на своей странице в соцсети.

В первую Медведев мечтает об оккупации Грузии, которая якобы всегда «тянулась к России», поэтому должны быть в ее составе.

Однако этим аппетиты представителя кремлевского режима не ограничились, и он потребовал оккупации Казахстана, обвинив его жителей в «геноциде русских».

«На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории… До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан — искусственное государство, бывшие русские территории… В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — пригрозил он одному из немногих оставшихся у РФ союзников.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Впрочем, после того, как данный скандальный пост распространился в СМИ, вызывав возмущение среди жителей Казахстана, Медведев поспешил его удалить.

Несмотря на очевидное соответствие текста его обычной риторике, представители замглавы совфеда РФ заявили о «взломе» аккаунта.

В то же время многие пользователи предположили, что, либо в Кремле выразили свое недовольство подобными размышлениями, усложняющими и так непростые российско-казахские отношения, либо Медведев просто протрезвел и сам понял, какой дипломатический промах допустил своим провокационным постом.

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