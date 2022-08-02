Delirium tremens. Медведев обвинил Казахстан в «геноциде русских», пригрозив введением войск

2 августа, 11:37
Дмитрий Медведев заявил, что Казахстан — «искусственное государство» (Фото:myc.news)

Дмитрий Медведев заявил, что Казахстан — «искусственное государство» (Фото:myc.news)

Заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередным истерической тирадой о необходимости воссоздания СССР путем захвата новых территорий.

Соответствующий пост он опубликовал во ВКонтакте.

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Согласно фантазиям Медведева, со всех сил пытающегося проявить максимальную лояльность агрессивному курсу российского диктатора Владимира Путина, сначала РФ захватит Украину, а потом пойдет в некий «поход для восстановления границ», которые, «нигде не заканчиваются».

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«Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе», — написал он на своей странице в соцсети.

В первую Медведев мечтает об оккупации Грузии, которая якобы всегда «тянулась к России», поэтому должны быть в ее составе.

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Однако этим аппетиты представителя кремлевского режима не ограничились, и он потребовал оккупации Казахстана, обвинив его жителей в «геноциде русских».

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«На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории… До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан — искусственное государство, бывшие русские территории… В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — пригрозил он одному из немногих оставшихся у РФ союзников.

censor.net
Фото: censor.net
censor.net
Фото: censor.net
censor.net
Фото: censor.net

Впрочем, после того, как данный скандальный пост распространился в СМИ, вызывав возмущение среди жителей Казахстана, Медведев поспешил его удалить.

Несмотря на очевидное соответствие текста его обычной риторике, представители замглавы совфеда РФ заявили о «взломе» аккаунта.

В то же время многие пользователи предположили, что, либо в Кремле выразили свое недовольство подобными размышлениями, усложняющими и так непростые российско-казахские отношения, либо Медведев просто протрезвел и сам понял, какой дипломатический промах допустил своим провокационным постом.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Казахстан

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