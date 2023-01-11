Лубинец рассказал о встрече с Москальковой в Турции 11 января, 08:37 Лубинец и Москалькова провели переговоры в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

В ночь на среду, 11 января, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры состоялись в Турции.

Как сообщил Лубинец в своем Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

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Украинский и российский омбудсмены также обменялись конкретными предложениями.

Дргуие подробности переговоров Лубинец не сообщил.

2 января украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что планирует встретиться с российской «коллегой» в этом же месяце. Тогда он сказал, что Россия хочет обсуждать возврат гражданских заложников на отдельной площадке.

8 января Лубинец сообщил, что через несколько дней встретится с Москальковой в Турции. Детали переговоров не сообщались.

Позже стало известно, что переговоры украинской и российской сторон состоялись при посредничестве Турции. На встрече планировали обсудить вопросы, касающиеся прав человека, прав детей, а также определить «дорожную карту» по обмену раненых военных.





