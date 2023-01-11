Лубинец и Москалькова договорились об обмене 40 пленных — Sky News
Лубинец и Москалькова дважды встречались в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)
Во время переговоров в Турции украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова договорились об обмене 40 пленных, сообщает Sky News.
По данным издания, переговоры, в ходе которых бла достигнута такая договоренности, проходили в Анкаре и длились около 40 минут.
Отмечается, что речь идет об обмене 40 военных.
Другие детали пока не сообщаются.
В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.
Как сообщил Лубинец в своем Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.
Позже стало известно, что Лубинец и Москалькова провели еще одни переговоры. О конкретных договоренностях не сообщалось.