Лубинец и Москалькова договорились об обмене 40 пленных — Sky News 11 января, 13:18 Лубинец и Москалькова дважды встречались в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

По данным издания, переговоры, в ходе которых бла достигнута такая договоренности, проходили в Анкаре и длились около 40 минут.

Отмечается, что речь идет об обмене 40 военных.

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Другие детали пока не сообщаются.

В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.

Как сообщил Лубинец в своем Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

Позже стало известно, что Лубинец и Москалькова провели еще одни переговоры. О конкретных договоренностях не сообщалось.