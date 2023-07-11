Украине сейчас нужна стабильность поставок, а не разблокировка нового оружия — Дмитрий Кулеба 11 июля, 23:05 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Для Украины сейчас более приоритетны стабильные поставки обещанного западного оружия, а не разблокировка нового.

Об этом в комментарии Bloomberg заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что на полях саммита НАТО, который проходит сейчас в Вильнюсе, официально была создана коалиция по боевым самолетам для Украины, в рамках которой планируется обучение наших пилотов.

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«Нам нужно обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, потому что это то, что требуется в больших количествах на постоянной основе. Мы работаем над тем, чтобы получить больше гаубиц 155-го калибра», — добавил министр.

Кулеба также заявил, что приветствует анонс Франции о передаче Украине дальнобойных ракет.

«Я думаю, что сейчас вопрос не в том, чтобы разблокировать новые вооружения, потому что мы их разблокировали, а в том, чтобы обеспечить стабильность поставок и ускорить поставку недавно обещанных вооружений», — добавил глава МИД.