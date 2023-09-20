Кулеба встретился с гендиректором МАГАТЭ: обсудили ситуацию на ЗАЭС 20 сентября, 12:41 Дмитрий Кулеба и Рафаэль Гросси (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Кулеба заявил, что целью встречи с Гросси было обсуждение ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС и продолжение сотрудничества с МАГАТЭ.

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«Россия должна прекратить ядерный шантаж и выйти из ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность в Украине и в Европе в целом», — подчеркнул министр.

В конце августа МАГАТЭ зафиксировало взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС.

МАГАТЭ отметило, что 14 августа сильный взрыв сотряс окна их комнат, а еще через два дня была слышна стрельба.

17 августа возле станции произошел еще один взрыв. 20 августа было зафиксировано пять взрывов на некотором расстоянии от ЗАЭС и еще пять — 21 августа.

Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.