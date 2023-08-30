Кулеба встретился с Макроном: обсудили военную помощь и формулу мира

30 августа, 18:22
Поделиться:
Дмитрий Кулеба и Эммануэль Макрон (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Дмитрий Кулеба и Эммануэль Макрон (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 30 августа, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщается в Twitter главы МИД, они с Макроном обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, расширение коалиции по формуле мира и экспорту украинского зерна в страны Африки и не только. Кулеба поблагодарил французского президента за то, что он подтвердил постоянную поддержку со стороны Франции.

Видео дня

Читайте также:
Франция передала Украине всю первую партию ракет SCALP. Посол заявил, что будет еще

Дмитрий Кулеба принял участие в конференции послов во Франции по приглашению французской коллеги Катрин Колонны. Также он встретился с представителями ведущих французских оборонных компаний и обсудил совместные с Украиной проекты.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Франция Военная помощь Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X