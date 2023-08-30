Кулеба встретился с Макроном: обсудили военную помощь и формулу мира 30 августа, 18:22 Дмитрий Кулеба и Эммануэль Макрон (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 30 августа, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщается в Twitter главы МИД, они с Макроном обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, расширение коалиции по формуле мира и экспорту украинского зерна в страны Африки и не только. Кулеба поблагодарил французского президента за то, что он подтвердил постоянную поддержку со стороны Франции.



Видео дня

Дмитрий Кулеба принял участие в конференции послов во Франции по приглашению французской коллеги Катрин Колонны. Также он встретился с представителями ведущих французских оборонных компаний и обсудил совместные с Украиной проекты.

