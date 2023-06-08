Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым главой МИД Турции 8 июня, 23:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В четверг, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В своем Twitter Кулеба сообщил, что поздравил Фидана с назначением и проинформировал его об «ужасных гуманитарных и экологических последствиях катастрофы в Каховке».

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«Он подтвердил, что Турция работает над предоставлением гуманитарной помощи для смягчения кризиса», — добавил министр.

МИД Турции кратко отметил, что министры обсудили развитие событий в Украине, а Кулеба пригласил турецкого коллегу совершить визит в Киев.