Дмитрий Кулеба назвал три решения по Украине, которые НАТО должно признать на саммите в Вильнюсе 7 июля, 16:07 Дмитрий Кулеба (Фото:Алина Смутко/Рейтер)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО признать три вещи относительно Украины на саммите в Вильнюсе. Первая из них — это то, что Украина нужна НАТО так же, как и НАТО Украине.

Об этом он сообщил в Foreign Policy.

Во-вторых, Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, и в-третьих — Украину следует пригласить присоединиться к НАТО сейчас, а членство вступит в силу, когда будут выполнены необходимые условия.

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«Мы не стремимся к немедленному членству. Мы не втянем НАТО в эту войну. Мы никогда не просили иностранных войск на территории Украины. При щедрой помощи наших партнеров мы победим Россию самостоятельно. Мы должны вести эту войну», — подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что такое приглашение не спровоцирует российского диктатора Владимира Путина, а наоборот, удержит его от будущей агрессии.

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«Когда он сталкивается с силой, он неизменно отступает, как мы все видели, когда группа Вагнера шла на Москву. Поскольку Путин ослаблен мятежом, есть возможность пригласить Украину в НАТО», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что если лидеры стран-членов НАТО пока не готовы предоставить Украине приглашение в Вильнюсе, то они должны четко сказать, когда будут готовы.

«Членство имеет формальные требования, но приглашения не имеет. Все, что нужно, это стратегическая осведомленность и политическая воля», — подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.