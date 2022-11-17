«Пришло время ЗРК Patriot». Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал ускорить поставки систем ПВО в Украину 17 ноября, 11:34 Кулеба намекнул, что Украина нуждается в ЗРК Patriot (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время поставить Киеву ЗРК Patriot на фоне массированных ракетных атак РФ.

Украинский министр поблагодарил США за оборонную помощь и подчеркнул, что необходимо ускорить поставки ПВО в Украину.

«Я поблагодарил США за важнейшую оборонную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО в Украину необходимо ускорить. Системы NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что пришло время Patriots», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Кулеба уточнил, что разговор с Блинкеном состоялся во время массированной ракетной атаки РФ по Украине утром 17 ноября. Он также прокомментировал инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши.

«Мы разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдов», — резюмировал глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине в начале октября попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

7 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.

Украина также получила немецкую систему ПВО IRIS-T.

В мае издание The Washington Post сообщало, что США могут передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. В сентябре сообщалось, что Украина и США ведут тихие переговоры о поставках этой эффективной системы ПВО, но официального подтверждения пока нет.





