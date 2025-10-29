«Не ждет, что будет сливать Украину». Галлямов рассказал, что Путин мог предложить администрации Трампа через Дмитриева и чего хочет взамен

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Политолог, политтехнолог Аббас Галлямов рассказал в интервью Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин мог предложить президенту США Дональду Трампу и что он рассчитывает получить взамен.

Комментируя поездку Дмитриева в США в эфире Radio NV, Галлямов предположил, что тот мог встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и передать ему предложение от российского диктатора.

Реклама

Политолог напомнил, что введенные США санкции против Роснефти и Лукойла приведут к продаже их активов за рубежом, иначе никто не будет с ними сотрудничать.

«Только у Роснефти в Германии есть три крупных нефтеперерабатывающих актива. Три завода, в которых компании принадлежит от 25% акций до где-то больше половины. Или крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии. У Лукойла есть нефтеперерабатывающие заводы в Европе. Есть сети АЗС, причем очень крупные, в Финляндии, например. Эти все активы сейчас, по идее, должны продаваться», — отметил Галлямов.

Он добавил, что Лукойл уже объявил, что начинает продажу этих активов, и Роснефть, по его мнению, к нему присоединится.

«Теоретически Дмитриев мог предложить Виткоффу по абсолютно какой-нибудь шуточной цене купить эти активы. Это, в принципе, завуалированная форма взятки. Почему нет? Виткофф бизнесмен. Россия в обмен на политические уступки со стороны Америки на такое, я думаю, с удовольствием пойдет. Роснефть — госкомпания, она точно возражать не будет в нынешних условиях. И Лукойл тоже возражать, я думаю, не будет», — предположил политолог.

Галлямов выразил мнение, что в ответ Путин хочет получить от США паузу в давлении на Россию.

«То есть Трамп в очередной раз согласится подождать. Я думаю, Путин не питает иллюзий по поводу того, что Трамп просто резко изменит свою позицию и будет сливать Украину в буквальном смысле слова. Вряд ли. Но он может согласиться подождать еще несколько месяцев, которых, с точки зрения Путина, ему хватит для того, чтобы захватить те территории Донецкой области, которые ему, судя по всему, крайне нужны, для того, чтобы уже потом пойти на условия Трампа — остановить боевые действия на линии фронта», — описал политолог вероятное предложение российского диктатора.

По его мнению, Дмитриев должен был передать представителю Трампа, что Россия не против остановить боевые действия по линии фронта, но хочет, чтобы США «не сильно педалировали» тему санкций и не передавали Украине ракеты Tomahawk, пока линия фронта не проляжет там, где надо стране-агрессору.

Визит Дмитриева в США — главное

24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ.

Собеседники CNN заявляли, что Дмитриев собирался встретиться с представителями администрации Трампа, «чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией».

Во время визита в США Дмитриев заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, Россия, США и Украина близки к «дипломатическому решению», которое может положить конец войне, а российские удары по украинским гражданским объектам, в частности по детским садам, — это «несчастные случаи».

Издание The Telegraph писало, что Дмитриев вел переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали, поскольку были в поездке по Азии. В США оставался спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позицию, судя по всему, понизили, когда Рубио было поручено подготовить на данный момент уже отмененные переговоры Трампа и Путина в Будапеште.

Также отмечается, что Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве, подчеркнул автор материала.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября, комментируя утверждение Дмитриева о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России», назвал его пропагандистом.

