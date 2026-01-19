Посланник Кремля Кирилл Дмитриев приедет в Швейцарию на Всемирный экономический форум для переговоров с США (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина — Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с американской делегацией для обсуждения мирного плана в отношении Украины, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с визитом.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник уточнил, что Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа — Джаредом Кушнером. Переговоры состоятся 20 января.

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Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начнется 19 января и продлится до 23 января. Форум посетит президент США Дональд Трамп, его будет сопровождать большая делегация, пишет Reuters.

На полях форума, как ожидается, состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. Они должны подписать финальное соглашение на 800 млрд долларов по восстановлению Украины.

18 января секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинская делегация продолжит переговоры с официальными лицами США по урегулированию войны на Всемирном экономическом форуме после того, как 17 января глава ОП Кирилл Буданов, глава Слуги народа Давид Арахамия и Умеров приезжали в США.

Дмитриев, как известно, последний раз встречался с представителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в январе 2026-го в Париже.