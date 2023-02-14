Специально для Путина в РФ построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его резиденциям — СМИ 14 февраля, 11:28 СМИ сообщили, что в резиденции Путина ведут тупиковые железные дороги, участки скрыты за высокими заборами (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Для поездок российского диктатора Владимира Путина построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям, сообщает российское издание «Проект» .

Журналистам удалось обнаружить три такие тупиковые ветки рядом с резиденциями диктатора на Валдае, в Ново-Огарево и в Сочи.

Железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды на территории Валдайского национального парка обнаружили осенью 2022 года. Местные жители сообщили, что станция и специальная железнодорожная ветка построена только для нужд Путина. Она обнесена забором, а вся территория находится под охраной.

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При этом, бывший сотрудник железной дороги рассказал, что ремонтируют только те участки, по которым предположительно перемещается диктатор.

«Раньше на Валдае железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15−25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали», — отметил собеседник издания.

Похожая станция в Ново-Огарево Московской области появилась в 2015 году в 400 метрах от резиденции Путина. Она также скрыта за высоким забором, на котором каждые десять метров установлены камеры наблюдения.

У резиденции диктатора Бочаров ручей в Сочи платформа и тупиковая железнодорожная ветка появились в 2017 году.

Проект также узнал детали о бронепоезде, на котором передвигается Путин.

По словам бывшего машиниста, транспорт базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для VIP-персон. В 2017 году прямо к перрону этого вокзала положили новую автодорогу для кортежа.

Ранее сообщалось, что Путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину для дальних поездок все чаще использует бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд российских рублей. Диктатор пересел на бронепоезд еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к началу полномасштабной войны.

Предполагается, что Путин мог прибегнуть к такому решению по соображениями безопасности. Поезд сложнее отследить в отличии от самолетов, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет.