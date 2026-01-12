Путин может подавлять недовольство простых россиян войной с помощью репрессий, но он не способен продолжать войну без поддержки своего окружения, подчеркивает автор статьи (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Уставшие от войны РФ против Украины союзники Кремля и приближенные к нему олигархи могут оказать давление на российского диктатора Владимира Путина , чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Об этом в своей статье для The Wall Street Journal пишет Эми Найт — американский историк и писательница, автор, в частности, книги The Kremlin’s Noose: Putin’s Bitter Feud With the Oligarch Who Made Him Ruler of Russia.

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Год для Путина, начался неудачно, констатирует Найт. По состоянию на воскресенье, 11 января, война против Украины длится столько же, сколько «Великая Отечественная» — так Москва называет участие СССР во Второй мировой войне. То есть, 1418 дней. За это время советские войска дошли до Берлина, однако продвижение армии Путина было намного скромнее, отмечает автор статьи.

При таких темпах войскам РФ понадобится еще год, чтобы достичь границы Донецкой области и захватить территорию, которую Путин требует от Украины в качестве предварительного условия для окончания войны. Стремительный захват военными США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супруги 3 января в очередной раз подчеркнул военную слабость РФ, указывает Эми Найт. Тот факт, что Мадуро являлся важным союзником Кремля усугубил ситуацию.

Еще одна неприятность для Путина случилась в среду, 7 января, когда США захватили нефтяной танкер Marinera, шедший под флагом РФ.

У тех, кто преданно поддерживал войну Путина против Украины есть причины для недовольства. Российские войска несут потери, линия фронта превратилась в «зону поражения», где дроны уничтожают до 80% техники и живой силы. Общие военные расходы РФ в 2025 году оцениваются в 15,5 триллионов рублей — в номинальном выражении это в пять раз больше, чем в 2021 году, пишет Эми Найт. В данной сумме не учтены расходы на содержание оккупированных Россией территорий Украины или выплаты военным и их родным.

При этом в ноябре 2025 года доходы от нефти и газа упали на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы покрыть рекордный дефицит бюджета 2025 года и профинансировать продолжение войны, ставка налога на добавленную стоимость на товары и услуги 1 января выросла с 20% до 22%. Это повышает стоимость жизни для населения страны.

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Высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, вызванной войной, подавили инвестиции. Еще одной причиной для разочарования путинской элиты является то, что ее члены не могут получить доступ к своим миллиардам частных активов, заблокированных в банках Европы.

Путин может подавлять недовольство простых россиян войной с помощью репрессий, но он не способен продолжать войну без поддержки своего окружения, подчеркивает Эми Найт. И эта поддержка может быть ослаблена, если США дадут Украине оружие для борьбы с российскими дронами и ракетами.

Поэтому союзники Путина и приближенные к нему олигархи вполне могут надавить на него, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с мирным планом, который Киев мог бы принять, заключает автор статьи.

Инфографика: NV

Российская пропаганда повсеместно использует термин Великая Отечественная война для обозначения периода немецко-советской войны (1941−1945) в период Второй мировой (1939−1945). Однако термин Великая Отечественная — лишь идеологическое клише, которое в советской, а впоследствии и в российской истории преследовало несколько целей: подчеркнуть войну всего советского народа против немецко-гитлеровских войск; затмить факты сотрудничества СССР с гитлеровской Германией; «приватизировать» победу во Второй мировой войне.