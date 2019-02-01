Для Украины важно сохранять взаимодействие с МВФ после выборов - Аслунд Сегодня, 05:44 82 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Андерс Аслунд Наталья Кравчук / НВ

Независимо от того, какими будут результаты выборов в Украине в этом году украинское руководство должно продолжать взаимодействие с МВФ, прежде всего для сохранения финансовой стабильности.

Об этом заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Укринформ.

"Сейчас Центробанк укрепил свое лидерство и вводит очень строгую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует требовательную фискальную политику в соответствии с требованиями Фонда", - отметил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы Stand- By.

Кроме того, по его словам, повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в этом году украинцы будут выбирать и президента, и парламент.

Аслунд напомнил, что по действующей программе Фонда, Украина может получить еще два транша нынешнего года - весной и осенью. Причем, эта программа будет работать, пока в Украине будет формироваться новый парламент и правительство. И уже после этого вновь правительство будет принимать решение о дальнейших отношениях с Фондом.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд подчеркнул, что "роль каждой страны - это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, обеспечивающую взаимодействие с МВФ".

Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования Stand-by для Украины. Общий объем новой 14-месячной программы - $ 3,9 млрд.

Решение о последующих траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов Украины в выполнении условий Меморандума.

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - отмечают в Министерстве финансов.