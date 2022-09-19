Для сенаторов США проведут секретный брифинг из-за успеха ВСУ — CNN 19 сентября, 19:52 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В США вечером в понедельник, 19 сентября, пройдет секретный брифинг для американских сенаторов из-за успешного контрнаступления украинских сил.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух помощников Сената.

Он состоится в связи с тем, что на прошлой неделе Украина добилась определенных успехов в своих контрнаступательных действиях против России, а в пятницу администрация президента США Джо Байдена объявила о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.

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16 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.

13 сентября СNN писал, что соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США будут проводить секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель.

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