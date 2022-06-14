«Мир для Путина — поражение режима». О хаосе в голове диктатора, Третьей мировой и влиянии войны на отношения Украина-ЕС — интервью с Мартыненко 14 июня, 20:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)

В преддверии предполагаемого визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев Радио НВ обсудило с генеральным директором Интерфакс-Украина Александром Мартыненко европейские перспективы Украины и поставки этими странами вооружения для борьбы с РФ.

Также во время интервью Мартыненко объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не сможет остановиться без «ярких побед», воспринимает мир с Украиной как собственное поражение, и от кого зависит, начнется ли Третья мировая война.

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— Сначала поговорим о европейских перспективах Украины. Европейский редактор Радио Свобода Рикард Юзвяк, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Еврокомиссия вероятно будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями. Какие условия могут быть выдвинуты, пока неизвестно. Могли бы мы с вами их предвидеть?

— Конечно. По Молдове мне сказать тяжело, а по Украине, думаю, все более или менее понятно. Это все, что касается борьбы с коррупцией в широком смысле этого слова. Имеется в виду и антикоррупционная прокуратура, и весь комплекс мер по борьбе с коррупцией и прозрачностью. Речь может идти об участии иностранцев в наблюдательных советах госкомпаний и тому подобное. Антикоррупционный блок — то, что очень беспокоит европейцев не один месяц и не один год.

— Как они будут это контролировать и проверять? В Украине о борьбе с коррупцией говорят очень давно. Об этом шла речь во время последней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена: в финальном коммюнике черным по белому написали, что нужно назначить главу антикоррупционной прокуратуры, например.

— Контролировать очень просто, если он не назначен. Речь может идти об отложенном решении. То есть оно может быть принято (факт статуса страны как кандидата в члены Евросоюза), но мне кажется, будет сказано, что оно полностью вступит в силу после выполнения определенных условий. И здесь все очень просто: не назначен прокурор по демократическим процедурам — не будет у Украины статуса.

Европейцы, долгое время имеющие дело с Украиной, прекрасно знают, что все может произойти; что если это будут просто пожелания, они могут быть не исполнены.

Сам факт юридического предоставления кандидатства не будет принят [обществом] просто потому, что это неудобно сделать: Украина сражается уже четвертый месяц, лишить людей такого шанса будет не очень просто. Хотя мы знаем, что в Европе есть страны, которые считают, что нужно подождать.

Общий тренд понятен — борьба с коррупцией, прозрачность и открытость.

— Это зрада или перемога? Не есть ли это тот суррогат, о котором говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда говорил: «Не предлагайте нам ничего взамен: мы хотим статус кандидата и не надо других суррогатов»?

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