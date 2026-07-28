Украина должна осуществить 25 реформ и ключевых шагов, чтобы получить более 10 млрд евро финансовой помощи от Европейского союза в рамках механизма Ukraine Facility и кредитной программы ЕС на 90 млрд евро.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе.

Речь идет об обновленном Украинском плане в рамках программы Ukraine Facility, который на прошлой неделе в принципе согласовали послы стран ЕС. Окончательное утверждение документа ожидается 30 июля в рамках письменной процедуры Совета ЕС.

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Согласно плану, после реализации семи определенных реформ Украина сможет получить первый транш в размере 2,86 млрд евро. Среди условий — вступление в силу законодательства, обеспечивающего прозрачный и добропорядочный отбор прокуроров руководящего звена, принятие норм об упрощении процедур при неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса, а также совершенствование государственного электронного реестра фермерских хозяйств.

Еще 7,5 млрд евро Украина может привлечь в 2026 году при условии выполнения 18 дополнительных реформ. Они предусматривают, в частности, назначение независимых наблюдательных советов на государственных предприятиях, внедрение обновленной ИТ-системы для исполнения судебных решений, инвестиции в образование и здравоохранение, а также обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью, семей погибших защитников и внутренне перемещенных лиц на сумму не менее 200 млн евро.

Кроме того, обновленный Украинский план содержит еще 34 реформы и меры, реализация которых позволит Украине претендовать на дополнительные 5 млрд евро финансирования в 2026 году.

В июне Радио Свобода сообщало, что Украина рисковала потерять часть финансовой помощи ЕС из-за задержек в реализации реформ в рамках программы Ukraine Facility.

В Еврокомиссии изданию сообщили, что в рамках четвертого транша не было выполнено требование об увеличении численности персонала Высшего антикоррупционного суда. В отношении пятого транша осталось невыполненным условие о вступлении в силу законодательства, касающегося пересмотра деклараций добропорядочности судей и процедур их проверки.

8 июня занимавшая тогда должность премьер-министра Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского союза (ЕС) в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро.

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30 июня Министерство финансов Украины сообщило, что в специальный фонд государственного бюджета поступило 3,9 млрд евро от Европейского союза в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.