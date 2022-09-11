Нужна коалиция государств для продолжительного развития оборонных возможностей Украины — экс-премьер Швеции 11 сентября, 03:46 Встреча YES 2022 в Киеве (Фото:YES)

Гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены путем длительной поддержки ее оборонных возможностей коалицией государств. Для этого нужно действовать поэтапно.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции (2006—2014), премьер-министр Швеции (1991—1994) Карл Бильдт на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.



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«Я бы скорее говорил о коалиции государств, которые обязуются долгое время помогать Украине развить необходимые оборонные возможности. И к этому я бы добавил и определенные политические обязательства — договоренности всячески помогать Украине в случае нарушения ее территориальной целостности», — сказал экс-премьер-министр Швеции, отметив, что не все страны готовы к обязательствам, аналогичные статье 5 Устава НАТО.

По его словам, Украина должна вернуть суверенитет в пределах международно признанных границ в 1991 году. Однако, чтобы добиться этого, нужно действовать поэтапно.

«Нужно идти пошагово. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в первые дни марта продемонстрировала колоссальную поддержку, которую мы очень давно не видели. В нем четко говорилось, что Россия должна вывести свои войска на позиции до 24 февраля. Но также там было заявлено о территориальной целостности Украины, что дает возможность вернуться к вопросу аннексированного Крыма, решение которого займет более 90 дней. Затем Европа и США смогут взять на себя обязательство по большей финансовой поддержке украинской экономики», — отметил Карл Бильдт.

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