Для победы Украины в 2023 году нужно больше помощи, включая боевые самолеты — Кулеба 18 февраля, 08:12 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-министр обороны США Джеймс Мэттис (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и эксминистр обороны США Джеймс Мэттис обсудили перспективы окончания войны и пути к победе Украины в текущем году, отметили важность предоставления Киеву боевых самолетов .

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в своем Twitter.



«Генерал морской пехоты в отставке Джеймс Мэттис – человек мудрости и опыта. Мы подробно обсудили перспективы войны и пути победы Украины в этом году», — написал Кулеба.

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Политики отметили важность лучшей и более быстрой военной помощи для Украины.

«Чтобы победить Путина, Украине нужно больше помощи, включая F-16 и другие боевые самолеты», — написал министр.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада .

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители .

Инфографика: НВ

СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не было принято.

С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился в Нидерланды .

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения , которые остались за кулисами».