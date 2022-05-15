«Углублен в проблему». Папа Римский сказал, что для него не проблема приехать в Мариуполь или Запорожье — жены азовцев 15 мая, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Визит жен офицеров Азова Екатерины Прокопенко и Юлии Федосюк к папе Римскому 11 мая (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Во время визита жен офицеров Азова Екатерины Прокопенко и Юлии Федосюк к папе Римскому понтифик заявил им, что для него не проблема приехать в Запорожье или Мариуполь, сообщили они на пресс-конференции.

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«Мы были вместе с Юлей. Для нас было, кстати, неожиданно, что он поднялся, потому что перед этим были люди, с которыми он просто здоровался. … Когда увидел нас, он поднялся, очень долго стоял и по взглядам, по жестам было понятно, что он очень эмоционален к нашей проблеме, что он уже в нее давно углублен, он понимает, о чем речь, и мы передали ему фотографии, письмо. И мы спросили, „Есть ли возможность. Рассматривали ли Вы вообще возможность приехать в Мариуполь или Запорожье для эвакуации наших военных, для спасения наших военных, всех ребят, которые там?“ Он сказал, что „в общем, я общался с кардиналом, и он ответил, что это не проблема“» , — заявила Екатерина Прокопенко.

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Юлия Федосюк, которая была на встрече с папой Римским, уточнила, что это буквальная цитата слов понтифика.

«И для нас это как новое дыхание, как новая надежда. Сейчас мы только следим и смотрим, как на дипломатическом политическом уровне это будет решаться, потому что есть страны, которые готовы присоединиться к этой проблеме, эвакуации, но единственная проблема, единственный стоп — это Путин, его окружение, блокирующее все наши намерения, все желания и все какие-нибудь положительные решения этой проблемы. Многие хотят помочь», — рассказала Прокопенко.

«То есть было видно из того, как он себя вел, как он кивал, что он информационно и эмоционально, он погружен в это. То есть, он все понимал, все знал. И я так понимаю, что он делал вообще предложения со своей стороны. Здесь проблема, что это должен быть не только папа, это должны быть просто все, кто имеет хоть какое-то влияние на Путина и вообще на политическую мировую парадигму. Это должны быть все люди, которые объединятся и просто поставят ультиматум. Или он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) отпустит или он вообще не может рассчитывать на минимальные отношения с цивилизованным миром», — уточнила Федосюк.

11 мая папа Римский Франциск встретился с супругами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе Азовсталь, Юлией Федосюк и Екатериной Прокоменко.

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