России не хватает сил и резервов для планируемого масштабного наступления — британская разведка

7 февраля, 09:21
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Россия вряд ли сможет существенно повлиять на ход войны в ближайшие недели, отметили в британской разведке (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Россия вряд ли сможет существенно повлиять на ход войны в ближайшие недели, отметили в британской разведке (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

По данным британской разведки, РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января, однако она вряд ли сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на исход войны.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что оперативная цель РФ почти наверняка состоит в том, чтобы захватить оставшиеся подконтрольные Украине части Донецкой области.

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Как отметили в разведке, российским силам удалось отвоевать территорию всего в несколько сотен метров за неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

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Высшее командование РФ, вероятно, разрабатывает планы, которые требуют от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического и профессионального давления, добавили в ведомстве.

При этом российские лидеры, вероятно, продолжат требовать масштабных обещаний.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1622843727298404353

«Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Министр отмечал, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

https://www.youtube.com/watch?v=9sRe--Z20Qw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Разведка Наступление Война России против Украины

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