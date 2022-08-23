Интервью с Владимиром Огрызко — о сакральности Крыма для «недоумка» диктатора, рашизме Дугина, Путина и Зеленского на саммите G20 23 августа, 14:24 Эксклюзив НВ Владимир Огрызко (Фото:НВ)

Крым сакральный только для таких слабоумных, как диктатор Владимир Путин, но не для всех россиян, убежден министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В интервью Радио НВ он объяснил, почему не стоит полагаться на восстание населения РФ, а президенту Украины Владимиру Зеленскому встречаться с военным преступником Путиным на саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре на Бали.

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— В Московской области в автомобиле взорвали Дарью Дугину, дочь так называемого российского общественного деятеля Александра Дугина. Ряд западных медиа неоднократно называл его «мозгом Путина». Многие считают, что хотели убить его, но за рулем оказалась его дочь. Что нам еще известно об этом Дугине? Вы, вероятно, неоднократно встречали его фамилию, исследуя Россию. Действительно ли его можно называть «мозгом Путина»?

— Что касается мозга или не мозга, сказать трудно, но то, что он уже на протяжении многих десятилетий пропагандирует свою человеконенавистническую идеологию, фактически идеологию рашизма, это стопроцентно правда.

Он написал множество «философских» исследований, которые, по моему мнению, где-то граничат с шизофренией. Но это уже субъективные суждения. Он пропагандирует величие русских над другим миром, говорит о России как об отдельном материке; пишет о том, что украинцев нет, призывает к уничтожению всех, кто не согласен с теорией «русского мира». Он один из ее отцов, хотя их там много.

Это действительно та фигура, которая идеологически, я думаю, очень близка Путину и на него реально влияла, как те же русские философы прошлого — Бердяев или Ильин, которых Путин периодически цитирует. Нельзя сказать, что он один является тем, кто сформировал этот совершенно дикий подход Путина к миру, но он один из них.

— Кстати, о его дочери. Она уже ездила по оккупированному Мариуполю, делала какие-то видео, репортажи, показывала на Азовсталь, рассказывала, что там укрывались фашисты, нацисты, она была такой же идеологии. А кому он мог перейти дорогу?

— Это уже вопрос не ко мне, а думаю, больше, пожалуй, к тем, кто выполняет специальные функции. Они лучше объяснили бы эту ситуацию.

— Но это точно какое-то политическое заказное убийство. Очевидно, что это не просто так случилось. Если уже добрались до таких близких к Путину людей, это не останется незамеченным в Кремле.

— Без сомнения, это правда. И все обслуживающие и облизывающие этот преступный режим должны трижды подумать, стоит ли им это делать дальше. Хотя, с другой стороны, у них нет другого выхода, они уже связаны кровью тысяч убитых украинцев. Это лишь означает, что для них вопрос стоит немного по-другому: смогут ли они каким-то образом искупить свою вину тем, что придут и сдадутся добровольно, или получат максимально [жесткий приговор] как непосредственные исполнители этих преступных приказов и соучастники этого коллективного преступления против украинцев.

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