Три страны закрыли небо для для самолёта Лаврова, в РФ пригрозили Сарматами

6 июня, 00:41
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Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6−7 июня визитом в Белград.

Об этом пишет сербское издание Вечерние новости, публикуя соответствующий документ.

Москва и Белград сообщение СМИ не комментировали.

Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. 6 июня Вучич встретится в послом России в Белграде Александром Бокан-Харченко.

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Директор Роскосома, известный своими резкими высказываниями, пригрозил из-за этого запуском ракетного комплекса Сармат.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Сергей Лавров Болгария Сербия Черногория Северная Македония Война России против Украины

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