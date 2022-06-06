Три страны закрыли небо для для самолёта Лаврова, в РФ пригрозили Сарматами 6 июня, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6−7 июня визитом в Белград.

Об этом пишет сербское издание Вечерние новости, публикуя соответствующий документ.



Москва и Белград сообщение СМИ не комментировали.

Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. 6 июня Вучич встретится в послом России в Белграде Александром Бокан-Харченко.

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Директор Роскосома, известный своими резкими высказываниями, пригрозил из-за этого запуском ракетного комплекса Сармат.

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