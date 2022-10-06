Ядерный шантаж России рассчитан на Запад, он сдерживает поставки вооружений Украине — Бутусов 6 октября, 14:39 Российский диктатор Владимир Путин (в центре) во время военных учений в Приморском районе РФ, 6 сентября (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ выразил мнение, что ядерный шантаж России рассчитан прежде всего на Запад, и его цель — остановить поставки обычных вооружений Украине.

«Думаю, что для всех, включая российское руководство, судя по их заявлениям, очевидно, что Украина не прекратит сопротивление, даже если Россия применит оружие массового поражения. Но после применения оружия массового поражения исчезнут ограничения, которых пока придерживаются страны НАТО и Запада», — сказал Бутусов в эфире Радио НВ.

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Бутусов отметил, что сейчас страны Запада не поставляют Украине многие виды вооружений.

«У нас отсутствуют поставки современных натовских боевых танков, хотя такая возможность есть; отсутствует снабжение баллистических ракет дальнего действия для систем HIMARS, 300-километровых баллистических ракет. Есть серьезные ограничения на определенные виды вооружения, например, Америка не поставляет БМП M2 Bradley, нет современной авиации и управляемых бомб», — перечислил журналист.

Он сказал, что, по его мнению, Запад таким образом «демонстрирует России, что существует определенный предел, который они не переходят».

«Но после применения оружия массового поражения, думаю, что и авиация, и танки, и ATACMS (дальнобойные ракеты) — все это Украина получит», — заверил Бутусов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.