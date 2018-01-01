Для улучшения политической ситуации: Львовский облсовет призвал Порошенко и МИД закрыть Генконсульство РФ Сегодня, 18:23 5 Цей матеріал також доступний українською Во Львове потребовали закрыть Генконсульство РФ Фото: pixabay.com

Львовский областной совет поддержал обращение к президенту Петру Порошенко и МИД Украины относительно закрытия Генконсульства РФ во Львове.

Об этом сообщает УНИАН.

В облсовете отметили, что подобные действия могут улучшить политическую ситуацию в регионе.

“Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины”, - сказано в обращении.