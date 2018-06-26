Для создания демократии не нужен лидер, - автор бестселлера Почему нации приходят упадок

Во время выступления в рамках дискуссии НВ Диалоги о будущем, которая состоялась 26 июня, британский экономист Джеймс Робинсон, автор бестселлера «Почему нации приходят в упадок» объяснил, почему сильное лидерство опасно.

«Лидерство - классная штука, если вы можете его получить», - считает Робинсон. Но, добавляет экономист, не стоит на него полагаться, когда речь идет о создании демократического общества.

Согласно исследователю, каждый человек является лидером для создания изменений. «Конечно, есть успешные примеры лидеров в истории. Но когда я думаю о политическом лидерстве, мне на ум приходит гораздо больше плохих примеров, как Гитлер или Сталин», - сказал Робинсон.

Исследователь политики и глобальных конфликтов утверждает, что именно по этой причине политические институты США были созданы для того, что контролировать ужасных лидеров вроде Дональда Трампа.