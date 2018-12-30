Для драников и пюре разная: Лукашенко подарил Путину картошку элитных сортов и сало
Президент Беларуси Александр Лукашенко по запросу президента РФ Владимира Путина в честь новогодних праздников подарил ему несколько элитных сортов картофеля и сало.
Об этом сообщает Белта.
"Каждый из них [сортов картофеля] предназначается для готовки конкретных блюд: один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания и т.д", - рассказала пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт.
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Она также отметила, что Путин сам попросил такие подарки, так как любит вкусное сало.
Ранее Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин не могут надоесть друг другу.