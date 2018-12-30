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Для драников и пюре разная: Лукашенко подарил Путину картошку элитных сортов и сало

Сегодня, 11:04
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Путин сам попросил подарить ему картошку и сало

Президент Беларуси Александр Лукашенко по запросу президента РФ Владимира Путина в честь новогодних праздников подарил ему несколько элитных сортов картофеля и сало.

Об этом сообщает Белта.

"Каждый из них [сортов картофеля] предназначается для готовки конкретных блюд: один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания и т.д", - рассказала пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт.

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Она также отметила, что Путин сам попросил такие подарки, так как любит вкусное сало.

Ранее Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин не могут надоесть друг другу

Теги:   Сало Картошка Александр Лукашенко Владимир Путин

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