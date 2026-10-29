Договоренность президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива не привела к снижению цен в Соединенных Штатах. Напротив, стоимость дизеля несколько выросла.

Об этом 28 октября написала The Wall Street Journal.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 28 октября средняя цена галлона дизельного топлива в США составляла $6,35. Для сравнения: 9 октября, когда Трамп объявил о договоренности с Путиным, она равнялась $6,28.

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На прошлой неделе танкер с более чем 300 тысячами баррелей российского дизельного топлива вышел из порта Приморск. Первоначально судно сообщило, что направляется в Нью-Йорк, но впоследствии изменило пункт назначения на «по заказу», что свидетельствует об отсутствии подтвержденного порта разгрузки.

Аналитики скептически оценивают перспективы сделки. По их мнению, Россия может не выполнить обещанные объемы поставок из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах и экспортных ограничений.

Даже если договоренность будет реализована, объемы поставок останутся небольшими по сравнению с дефицитом на мировом рынке. В октябре речь шла о чуть более чем 100 тысячах баррелей в сутки, а в ноябре ожидается около 125 тысяч. Для сравнения: в 2025 году Россия экспортировала примерно 800 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.

9 октября Трамп заявил, что Путин согласился поставлять на рынки США и мира более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре и 1 млн тонн — после этого.

Министр энергетики США Крис Райт ранее пояснял, что Вашингтон рассматривает эту сделку как способ продемонстрировать Москве экономические преимущества завершения войны против Украины.

В то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал судоходные компании не принимать танкеры с российским дизельным топливом и разворачивать их. Он заявил, что такие поставки незаконны.

Дизельная сделка между США и Россией — главное

9 октября президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года , которая разрешает поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируют дефицит горючего.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнет поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если ее нефтеперерабатывающие заводы будут работать на полную мощность.

Ожидается, что первый танкер Agioi Fanendes с российским дизельным топливом прибудет в США 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в российском балтийском порту Приморск, сообщало агентство Reuters.