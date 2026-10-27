Румыния разоблачила диверсионную сеть из РФ, причастную к попытке поджога оружейного завода: МИД вызвал посла «на ковер»

Пожар на заводе Carfil в Брашове 14 сентября 2026 года (Фото: SRI — Serviciul Român de Informații / Facebook)

Министерство иностранных дел Румынии во вторник, 27 октября, вызвало российского посла, чтобы выразить решительный протест в связи с диверсией, произошедшей 14 сентября на заводе Carfil в Брашове. За ней могла стоять сеть, управляемая из РФ.

Об этом сообщил глава МИД Румынии Дан Некулеску на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что доказательства указывают на ответственность Москвы за это неприемлемое гибридное нападение.

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Как сообщает Digi24, во время встречи с послом Министерство иностранных дел заявило, что ответственность российской стороны подтверждается доказательствами, собранными в ходе расследования румынской разведки.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло неприемлемость этих фактов и серьезность их последствий для национальной безопасности и безопасности граждан. МИД отметил, что этот инцидент является явным проявлением гибридной войны и вписывается в череду все более масштабных и сложных действий, которые Россия осуществляет или поддерживает в отношении многих европейских государств.

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Кроме того, румынская сторона осудила систематические нападения РФ на торговые суда в Черном море, приведшие к жертвам. МИД подчеркнул, что эти действия нарушают нормы международного права, ставят под угрозу безопасность и свободу судоходства, а также оказывают серьезное влияние на ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе.

26 октября разведывательная служба Румынии (SRI) заявила, что раскрыла диверсионную сеть, координировавшуюся из России и причастную к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября.

Расследование подтвердило причастность к попытке поджога нескольких граждан бывших советских республик, проживающих в странах ЕС.

Разведка отметила, что в связи с их деятельностью продолжаются судебные процедуры в Румынии, а также в сотрудничестве с органами власти ряда европейских государств.

По данным SRI, деятельность выявленной сети не ограничивалась Румынией. Разведка подчеркнула, что координаторы из России определили для нее широкий круг целей в регионе: государственные и частные предприятия по производству вооружений, а также другие объекты военного и промышленного назначения.

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В сообщении говорится, что это дело является частью более широкой кампании диверсионных операций, координируемых Россией в Европе. Проведенные в этом году расследования выявили и другие попытки, направленные против объектов в Румынии — в частности, международных военных объектов или тех, которые используются для подготовки ВСУ.

Разведка подчеркнула, что эти действия направлены на запугивание, подрыв оборонного потенциала и ослабление вклада государств в европейскую и региональную безопасность.