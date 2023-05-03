Военные корабли РФ как минимум трижды приближались к местам в районе Северных потоков, где позже произошли взрывы — расследование 3 мая, 11:56 Судно РФ Сибиряков, которое было замечено в районе Северных потоков за три месяца до того, как произошли утечки (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные корабли как минимум трижды бывали в районе газопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2 за некоторое время до того, как там произошли взрывы.

Об этом говорится в расследовании, которое провели четыре радиокомпании — датская DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle.

По данным журналистов, корабли РФ были замечены дважды в июне 2022 года, а также в сентябре — за неделю до взрывов и утечек, которые произошли после них.

Видео дня

В одном случае российское судно оставалось вблизи места взрыва почти сутки.

Корабли передвигались в этом районе с выключенными устройствами слежения, однако их удалось отследить с помощью радиосвязи и спутниковых снимков в эти периоды.

Журналистам-расследователям удалось выяснить, что 6 июня прошлого года российское военно-морское судно отплыло с Калининградской военно-морской базы к востоку от Борнхольма, куда оно прибыло утром 7 июня.

«Судно провело несколько часов вблизи или даже на участке, где на морском дне на глубине около 80 метров проходят газопроводы Северный поток 1 и Северный поток 2», — говорится в материале.

Скандинавские вещатели не смогли точно определить судно, участвовавшее в описанном выше инциденте. Однако, по словам бывшего офицера британской военно-морской разведки, это было судно, поддерживавшее связь с российским командным пунктом ВМФ в Калининграде.

В следующий раз российское военно-морское судно было замечено через неделю, 14 июня 2022 года, когда корабль оставался в этом районе до следующего дня. Удалось выяснить, что речь идет о 86-метровом военно-морском научно-исследовательском судне Сибиряков, которое базируется в районе Санкт-Петербурга.

Корабль предназначен для картирования морского дна и подводной разведки. У него также есть кран, который может опускать объекты в воду.

Начало и конец июньского маршрута Сибирякова были зафиксированы на высококачественных спутниковых снимках. Часть маршрута была задокументирована с помощью радара и спутниковых снимков низкого разрешения.

Один из снимков был сделан утром 15 июня, когда Сибиряков находился в районе будущих утечек Северных потоков.

Третье судно, СБ-123, входящее в состав Балтийского флота России, прибыло в район взрывов 21 сентября прошлого года, за пять дней до инцидента.

Эксперты рассказали, что этот корабль используется в качестве вспомогательного и спасательного судна для подводных операций. Он оснащен краном со значительной грузоподъемностью и способен поднимать грузы с морского дна. Он также может спустить в море мини-субмарину.

Буксир оставался в этом районе до следующего дня. Радиосигнал с судна был принят также утром 22-го числа. Утечки в газопроводах были обнаружены четыре дня спустя.

Взрывы на Северных потоках: что известно

26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом. По ним Россия доставляла голубое топливо в Европу.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции сообщила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

7 марта Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

В тот же день был опубликован совместный материал телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT. В нем утверждалось, что за взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток.

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал «не забегать вперед» и дождаться официального окончания расследований.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно воздержаться от преждевременных обвинений.

В конце апреля в Дании заявили, что возле газопроводов Северный поток за четыре дня до взрывов находилось российское спецсудно СС-750, на борту которого есть мини-субмарина.