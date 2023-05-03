Военные корабли РФ как минимум трижды приближались к местам в районе Северных потоков, где позже произошли взрывы — расследование

3 мая, 11:56
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Судно РФ Сибиряков, которое было замечено в районе Северных потоков за три месяца до того, как произошли утечки (Фото:Минобороны РФ)

Судно РФ Сибиряков, которое было замечено в районе Северных потоков за три месяца до того, как произошли утечки (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные корабли как минимум трижды бывали в районе газопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2 за некоторое время до того, как там произошли взрывы.

Об этом говорится в расследовании, которое провели четыре радиокомпании — датская DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle.

По данным журналистов, корабли РФ были замечены дважды в июне 2022 года, а также в сентябре — за неделю до взрывов и утечек, которые произошли после них.

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В одном случае российское судно оставалось вблизи места взрыва почти сутки.

Корабли передвигались в этом районе с выключенными устройствами слежения, однако их удалось отследить с помощью радиосвязи и спутниковых снимков в эти периоды.

Журналистам-расследователям удалось выяснить, что 6 июня прошлого года российское военно-морское судно отплыло с Калининградской военно-морской базы к востоку от Борнхольма, куда оно прибыло утром 7 июня.

«Судно провело несколько часов вблизи или даже на участке, где на морском дне на глубине около 80 метров проходят газопроводы Северный поток 1 и Северный поток 2», — говорится в материале.

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Скандинавские вещатели не смогли точно определить судно, участвовавшее в описанном выше инциденте. Однако, по словам бывшего офицера британской военно-морской разведки, это было судно, поддерживавшее связь с российским командным пунктом ВМФ в Калининграде.

В следующий раз российское военно-морское судно было замечено через неделю, 14 июня 2022 года, когда корабль оставался в этом районе до следующего дня. Удалось выяснить, что речь идет о 86-метровом военно-морском научно-исследовательском судне Сибиряков, которое базируется в районе Санкт-Петербурга.

Корабль предназначен для картирования морского дна и подводной разведки. У него также есть кран, который может опускать объекты в воду.

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Начало и конец июньского маршрута Сибирякова были зафиксированы на высококачественных спутниковых снимках. Часть маршрута была задокументирована с помощью радара и спутниковых снимков низкого разрешения.

Один из снимков был сделан утром 15 июня, когда Сибиряков находился в районе будущих утечек Северных потоков.

Третье судно, СБ-123, входящее в состав Балтийского флота России, прибыло в район взрывов 21 сентября прошлого года, за пять дней до инцидента.

Эксперты рассказали, что этот корабль используется в качестве вспомогательного и спасательного судна для подводных операций. Он оснащен краном со значительной грузоподъемностью и способен поднимать грузы с морского дна. Он также может спустить в море мини-субмарину.

Буксир оставался в этом районе до следующего дня. Радиосигнал с судна был принят также утром 22-го числа. Утечки в газопроводах были обнаружены четыре дня спустя.

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Взрывы на Северных потоках: что известно

26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом. По ним Россия доставляла голубое топливо в Европу.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции сообщила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

7 марта Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

В тот же день был опубликован совместный материал телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT. В нем утверждалось, что за взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток.

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал «не забегать вперед» и дождаться официального окончания расследований.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно воздержаться от преждевременных обвинений.

В конце апреля в Дании заявили, что возле газопроводов Северный поток за четыре дня до взрывов находилось российское спецсудно СС-750, на борту которого есть мини-субмарина.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Северный поток Диверсия Северный поток 2 Российский корабль

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