«Прежде всего отомстить». Диверсии на Северных потоках выгодны только российскому режиму — Климкин 1 октября, 08:35 Утечка газа из Северного потока-1 в Балтийском море, 28 сентября (Фото:Swedish Coast Guard/Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Дипломат и министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что диверсии на Северных потоках выгодны только российскому режиму.

«Конечно, сейчас в России очередная шизофрения на тему, что кто-то [с Северными потоками это] коварно сделал — теории заговора, спецслужбы. Но на самом деле вопрос очень простой: а кому это выгодно? Сегодня это выгодно только российскому режиму», — заявил Климкин Радио НВ.

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По его словам, это связано с тем, что в России поняли, что они проиграли энергетическую войну против Европы.

«И они хотят именно сейчас поставить удавку и сказать, что сейчас газа не будет. Потом будут качать Европу так, чтобы перезагрузить всю политическую элиту — ни больше, ни меньше. Это также прекрасно понятно сегодня Европейскому Союзу», — уверен дипломат.

Климкин объяснил, что «Россия уже поняла, что никакого российского газа больше в Европейском Союзе не будет».

«Даже немцы ездят в Канаду, Катар, в Эмираты и всюду подписывают контракты о поставках сжиженного газа. Никто больше не желает зависеть от российского режима. Точка. Это совершенно понятно даже Путину», — подчеркнул он.

По словам бывшего министра Россия хочет «создать этот хаос, ведь им нужно этой зимой перезагрузить Европу» и «прежде всего отомстить».

«Если они этого не сделают, то прекрасно понимают, что окончательно проиграли все, что можно, против Запада. Потому и начались эти взрывы, уже прямые угрозы ядерным оружием. В России прекрасно понимают, что точка невозврата действительно пройдена. Но снова повторяю: после этих взрывов Запад — это уже не просто часть этой поддержки Украины в союзническом смысле — это уже часть этой войны, но пока не в военном смысле», — констатировал Климкин.

Во время своей речи о незаконной аннексии четырех украинских регионов 30 сентября российский диктатор Владимир Путин обвинил «англосаксов» в утечках газа на Северных потоках.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего было зафиксировано четыре мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. Власти Швеции и Дании также назвали утечки результатом «преднамеренных действий» и вероятным саботажем.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.



Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано делать предположения о том, кто мог стоять за повреждением Северных потоков.

По данным CNN, 26 и 27 сентября сотрудники европейских служб безопасности зафиксировали корабли Военно-морского флота РФ в районе мест утечки газа.