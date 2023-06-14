Расследование диверсии на Северных потоках приближается к завершению — прокуратура Швеции 14 июня, 12:16 Расследование диверсии на Северных потоках приближается к завершению (Фото:EvgeniyShkolenko/Depositphotos)

Расследование взрывов на Северных потоках приближается к завершающей фазе, есть надежда, что правда раскроется уже этой осенью, заявил шведский прокурор Матс Люнгквист в интервью Шведскому радио.

В пресс-релизе шведской прокуратуры говорится, что Северный поток на дне Балтийского моря был саботирован.

Габриэль Ван Стаад, пресс-секретарь шведской разведки, ответственной за расследование, заявил, что при осмотре было обнаружено несколько посторонних предметов. Анализ показывает, что на них обнаружены остатки взрывчатых веществ.

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Сообщается, что во время расследования шведские следователи контактировали с немецкими коллегами.

Газопровод был готов к запуску осенью прошлого года, однако так и не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину.



Взрывы на российских газопроводах — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах.

Накануне издание The Washington Post заявило, что администрация президента США Джо Байдена якобы знали о плане уничтожения Северных потоков с участием украинских военных.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

О подозрении в совершении преступления пока никому не сообщено.

Ранее западные СМИ сообщали, что ЦРУ в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах Северный поток после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана.