После диверсии на аэродроме Мачулищи. В Беларуси пограничники усилили проверку на выезде из страны 27 февраля, 13:00 Пограничники начали усиленно проверять тех, кто выезжает из Беларуси в Польшу и Литву (Фото:svaboda.org)

В Беларуси после диверсии на аэродроме Мачулищи, в результате которой был поврежден самолет А-50У, пограничники усилили проверку на выезде из страны.

Об этом белорусской службе Радио Свобода рассказали люди, которые 27 февраля пересекли белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы.

«Проверили на выезде, перетряхнули все вещи, все осмотрели. Обычно при выезде личные вещи не проверяют, проверяют только паспорта. Я брал свою технику, переживал из-за этого. Все было детально осмотрено. Водитель автобуса сказал, что такого не видел минимум год», — рассказал мужчина, который пересек границу с Литвой в первой половине дня 27 февраля.

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По словам собеседника, усиленный досмотр на границе он связывает с инцидентом в Мачулищах 26 февраля.

О том, что пограничники тщательно проверяют вещи тех, кто выезжает из страны в Польшу и Литву, рассказали еще несколько человек. По меньшей мере с утра 27 февраля такие процедуры происходят на переходе Варшавский мост на границе с Польшей.

Белорусские пограничники никак не комментируют ужесточение проверок.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что воздушное судно больше не сможет работать.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.

