«До сих пор неясно, кто за этим стоит». Столтенберг призвал дождаться завершения расследований о диверсиях на Северных потоках 8 марта, 15:11 Столтенберг прокомментировал информацию об «украинском следе» в диверсиях на Северных потоках (Фото:Jonas Ekstromer/TT News Agency via Reuters)

До сир пор неясно, кто совершил диверсии на Северных потоках в конце сентября 2022 года, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя версию об «украинском следе».

«Мы знаем, что было совершено нападение на трубопроводы Северного потока, но мы не смогли определить, кто за этим стоит», — сказал он после встречи министров обороны стран ЕС, пишет The Guardian.

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Генсек НАТО призвал дождаться завершения национальных расследований.

«В настоящее время ведутся национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить что-либо еще о том, кто за этим стоит», — резюмировал он.

Взрывы на Северных потоках: что известно

26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом. По ним Россия доставляла голубое топливо в Европу.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции сообщила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

Инфографика: NV

7 марта Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

В тот же день был опубликован совместный материал телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT. В нем утверждалось, что за взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток.

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал «не забегать вперед» и дождаться официального окончания расследований.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно воздержаться от преждевременных обвинений.