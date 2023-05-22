Немецкие журналисты нашли новый «украинский след» во взрывах на Северных потоках, который ведет к военным — расследование 22 мая, 12:33 26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2 (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Один из мужчин, арендовавших яхту, которую могли использовать для диверсии на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, живет в Украине. Об этом говорится в расследовании немецких изданий, выводы которого обнародовало Tagesschau 21 мая.

Над ним работали немецкие медиакомпании NDR и WDR и газета Süddeutsche Zeitung, а также шведское издание Expressen, польское Frontstory и датское Berlingske.

Журналисты упомянули 15-метровую яхту Andromeda, которая уже фигурировала в расследовании взрывов на газопроводах. В марте СМИ писали, что на ее борту в начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток в море вышли пятеро мужчин и женщина, а судно якобы взяла в аренду польская фирма, которая принадлежала украинцам.

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Теперь медиа выяснили, что эта компания — туристическое агентство, которое базируется в Варшаве. По ее адресу зарегистрированы еще более 100 фирм. На протяжении годов эта компания не имела существенного оборота, однако в 2020-м на ее счета поступило 2,8 миллиона евро. Причины резкого роста доходов выяснить не удалось.

Как говорится в расследовании, с сентября 2021-го президентом и акционером компании зарегистрировали женщину, которая, как утверждается, живет в Киеве. По мнению журналистов, она может быть подставным лицом.

Также немецкие службы безопасности нашли еще один «украинский след» — он ведет к Вооруженным силам Украины, пишут журналисты. Среди документов людей, которые сняли яхту и потом вышли в море, был румынский паспорт на имя «Стефан М.». Однако, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, человек с таким именем и той же датой рождения во время диверсии на газопроводах был в Румынии.

Яхту арендовал мужчина, которому около 20 лет и который живет в городе, расположенном к юго-востоку от Киева, сказано в расследовании. Авторы говорят, что знают его настоящее имя, а на фото в соцсетях — молодой человек, иногда в военной форме с каской и с татуировками. Журналисты пишут, что украинец ранее служил в пехотном подразделении. По словам его родственницы, сейчас он в армии и не выезжал из Украины осенью 2022-го.

В начале мая радиокомпании скандинавских стран опубликовали расследование, в котором говорилось, что российские военные корабли как минимум трижды бывали в районе газопроводов за некоторое время до того, как там произошли взрывы.



Взрывы на Северных потоках

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.