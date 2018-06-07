07 июня 2018, четверг

Диверсии и террор. Турчинов рассказал о желании России дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами

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Турчинов: Россия пытается посеять в Украине хаос

Турчинов: Россия пытается посеять в Украине хаос

Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами путем диверсий и террора, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Сегодня особенно, когда приближаются выборы в нашей стране. Для дестабилизации ситуации в нашей стране используются опасные технологии: диверсии и террор", - сказал он на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Турчинов добавил, что российские власть будут пытаться посеять хаос и сломать способность украинского народа к сопротивлению.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. В этом же году осенью пройдут выборы в Верховную Раду.

 

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