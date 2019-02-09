Диванные аналитики. Как расследователи из Bellingcat раскрывают тайны мировых конфликтов Сегодня, 10:32 513 Цей матеріал також доступний українською EPA Элиот Хиггинс (за столом по центру), основатель Bellingcat, рассказывает о гибели рейса MH17 EPA

Автор Иван Верстюк

Расследовательская организация Bellingcat объединила полсотни обычных людей, которые раскрывают кровавые тайны военных конфликтов, происходящих за тысячи километров от их домов и компьютеров, пишет журнал Новое Время.

Элиот Хиггинс, 40‑летний британец из города Лестер, называет себя не иначе как диванный аналитик. Более того, он возглавляет целую команду любителей анализировать не покидая дивана. И у команды есть имя - Bellingcat. За пять лет своего существования эта расследовательская организация успела наделать шуму в целом мире.

Пользуясь открытыми данными из интернета, Bellingcat произвела на свет не один громкий скандал. Два из них стали визитной карточкой диванных аналитиков - доказательство, что именно российские военные сбили в 2014 году над Донбассом пассажирский боинг Малайзийских авиалиний, и установление личностей двух агентов спецслужб РФ, пытавшихся убить в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Работа Bellingcat превращается не только в сенсационные материалы СМИ — она признана уже и на официальном уровне

Работа Bellingcat превращается не только в сенсационные материалы СМИ — она признана уже и на официальном уровне. В 2017 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест за использование химического оружия войсками правительства Башара Асада в Сирии. И впервые в своей истории судьи использовали не только данные государственных служб разведки, но и информацию от Bellingcat.

Сотрудники самого Bellingcat не стремятся подменить традиционные спецслужбы. "Надеюсь, наши выводы не будут последним словом в вынесении приговоров, - говорит НВ американец Эрик Тоулер, аналитик Bellingcat по Восточной Европе. - Мы просто хотим внести свой вклад в международную дискуссию о войнах и конфликтах".

Декрет настоящего расследователя

На сегодняшний день расследовательская организация объединяет около 50 человек - американцев, британцев, немцев и финнов, а также нескольких анонимных авторов, с которыми контактируют лишь руководители Bellingcat. Десять сотрудников трудоустроены официально и получают зарплату, остальные работают за идею.

Основал организацию Элиот Хиггинс - бывший финансовый аналитик, в свое время бросивший изучение журналистики в Саутгемптонском институте высшего образования. В 2011‑м очередной она раз оказался без работы.

В это время в его семье родилась дочь Эла, и Хиггинсу ничего не оставалось, как посвятить все свое время памперсам и молочным смесям для младенца. Когда дочь засыпала, Хиггинс, пытаясь как­то спасти себя от скуки, начал просматривать YouTube-каналы из Сирии, где развернулась полномасштабная гражданская война.

Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat / Фото: ЕРА

Результаты своих наблюдений он начал выкладывать в своем блоге под псевдонимом Brown Moses на платформе Blogspot. Используя программы анализа геолокации и информацию со спутников, Хиггинс устанавливал места боевых столкновений и перемещение военной техники участников сирийской войны.

После боя возле города Гута в августе 2013‑го мировая пресса сообщила о вероятном использовании химического оружия. Хиггинс смог доказать, что применившая его техника принадлежит армии Асада, хотя режим сирийского диктатора делал все, чтобы показать противное.

"У Элиота, естественно, не было возможности взять химические пробы в самой Сирии, но он смог сделать очень многое, основываясь на открытых источниках", - рассказывает Тоулер.

70 % доходов организации генерирует проведение тренингов для расследователей со всего мира

Однако к 2014 году деньги у Хиггинса закончились и он объявил, что закрывает свой блог. В ответ читатели призвали его начать краудфандинговую кампанию, чтобы продолжить расследования. Так появились деньги от читателей, затем - от грантодателей, среди которых Google и Фонд Джорджа Сороса, что и позволило создать Bellingcat.

Сейчас 70 % доходов организации генерирует проведение тренингов для расследователей со всего мира, а 30 % дают все те же гранты.

Фирменные блюда

Сейчас Хиггинс ежедневно следит за 450 YouTube-каналами в поисках информации из горячих точек мира. С самого начала украинско-российской войны в 2014 году Bellingcat обратил особое внимание на эту тему.

Тоулер объясняет: этому способствовала специфика постсоветского региона. Качество интернета здесь хорошее, люди (в отличие от большинства сирийцев) умеют пользоваться смартфонами. И самое главное - любят активно постить в социальных сетях даже самые незначительные мелочи.

Данные из соцсетей помогли Bellingcat установить несколько важных фактов украинско-российской войны. Например, что артиллерия россиян нанесла минимум 149 ударов по украинским позициям летом 2014‑го.

21 день понадобился Bellingcat, чтобы установить настоящую личность Боширова

В 2016‑м Bellingcat опубликовал сразу несколько расследований о катастрофе боинга Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донбасса. Тогда погибли 298 человек. Расследования четко дали понять: самолет сбили российские боевики из российской же ракетной установки Бук. Bellingcat при помощи данных из интернета сумел даже проследить движение Бука с территории России на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

В результате активизировалась российская пропаганда: Russia Today, Sputnik, РИА Новости, Вести, Первый канал - все эти медиаресурсы начали очернять Bellingcat и называть его сотрудников творцами фейков. "Я очень рад, когда российское государственное телевидение начинает о нас говорить, - признается Тоулер, принимавший участие в расследовании дела о сбитом самолете. - Если бы мы не представляли для них опасности, они бы о нас не говорили".

Россияне начали чернить Bellingcat еще сильнее после попытки отравления Скрипаля — бывшего сотрудника российских спецслужб, перешедшего на сторону Великобритании. 4 марта 2018 года двое неизвестных попытались убить экс-агента и его дочь при помощи газа, идентифицированного как изготавливаемый в РФ Новичок.

Тогда же Королевская прокуратура Великобритании начала расследовать инцидент. 5 сентября ведомство заявило, что подозревает в попытке убийства двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова, которые незадолго до этого получили британские визы.

Расследователи Bellingcat первыми назвали настоящие имена "Руслана Боширова" и "Александра Петрова" / Фото: Видео RT

21 день понадобился Bellingcat, чтобы установить настоящую личность Боширова. Под этим именем скрывался полковник российской военной разведки ГРУ Анатолий Чепига. Еще 12 дней ушло на то, чтобы доказать: Петров — никакой не Петров, а Александр Мишкин, еще один сотрудник ГРУ.

Энтони Глис, директор Центра изучения безопасности и спецслужб при Букингемском университете, был настолько впечатлен находками Bellingcat в деле Скрипаля, что засомневался - реально ли вообще расследовать такие факты, пользуясь лишь открытыми данными из интернета. "У Bellingcat превосходные источники, и очевидно, что некоторые из них находятся в спецслужбах разных стран", - заявил он в переписке с НВ.

Но Тоулер из Bellingcat стоит на своем: для расследования использовались только открытые данные. Правда, уточняет - для установления личностей Чепиги и Мишкина его организация привлекала частных волонтеров, которые проводили расследование на территории РФ. Хотя обычно Bellingcat этого не делает, поскольку не считает себя средством массовой информации и не содержит репортеров в разных странах.

Если вас не взяли в ЦРУ

Хиггинс хоть и не окончил журналистский факультет, но искусством расследования овладел в совершенстве. Любой, кто хочет поучиться у него мастерству, может это сделать: пятидневный тренинг Bellingcat стоит 2 тыс. евро. Места на этих тренингах раскупаются за считаные часы.

Bellingcat регулярно проводит тренинги для расследователей / Фото: EPA

Боснийская журналистка Лидия Пискер рассказала НВ, что не поскупилась на такой тренинг и не жалеет об этом. Теперь она считает себя экспертом по программе Google Maps. "Я могу установить месторасположение любой фотографии или видео в интернете, - рассказывает она. - Это очень непростое дело".

Что касается самого Bellingcat, то несостоявшимся шпионам в работе они не отказывают. Американец Тоулер, аналитик по Восточной Европе, признается, что после окончания факультета русистики в Канзасском университете пытался устроиться работать в ЦРУ, однако не прошел и первого раунда трудоустройства. Но он рад этому, так как теперь может использовать свои расследовательские навыки, возможно, даже эффективнее.

Однако Тоулер напоминает: расследования - очень тяжелая работа. "На одно удачное расследование у нас приходится 10 неудачных", - говорит аналитик.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 7 февраля 2019 года.