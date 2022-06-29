Готовится ли НАТО к столкновению с Россией? Онлайн-дискуссия на Киевском форуме по безопасности 29 июня, 16:24 В работе форума примет участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (Фото:НАТО)

29 июня в 20:00 Киевский форум по безопасности (КБФ) проведет онлайн-дискуссию, посвященную саммиту НАТО, который в эти дни проходит в Мадриде. К участникам обратится замгенсека Альянса Мирча Джоане.



Разговор, продолжающий цикл онлайн-событий КБФ Борьба за Украину, пойдет об ожидаемых решениях глав государств и правительств Североатлантического альянса и перспективе членства Украины в НАТО, сообщили организаторы.

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В центре внимания следующие вопросы:

Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?

Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?

Что на практике означает подтверждение позиции о том, что двери Альянса открыты для Украины?

Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?

Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО — документе, определяющем направление действий Альянса в долгосрочной перспективе?



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Участники дискуссии:

— Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО (видеообращение);

— Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

— Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017—2020 годах;

- Джон Хербст, директор Центра Евразии Atlantic Council (США), посол США в Украине в 2003—2006 годах;

— Джуди Демпси, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога Стратегическая Европа;

— Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США);

— Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Прямую трансляцию с 20:00 можно смотреть на YouTube-канале КБФ на украинском и английском языках, а также на страницах КБФ и Арсения Яценюка в Facebook.

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

С начала полномасштабной войны России против Украины КБФ начал онлайн-цикл Борьба за Украину. За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой Азовстали Святослав Паламар (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл Макфол, посол Франции в Украине Этьен де Понсен, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз, а также известные украинские деятели Елена Кондратюк, Ольга Стефанишина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

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