Граждане Германии получают фейковые письма с предложением за деньги присоединиться к Иностранному легиону — МИД Украины 9 декабря, 10:42 В МИД Украины заявили, что РФ пытается дискредитировать украинскую дипломатию в Германии (Фото:Christian Lue/Unsplash)

Жители Германии начали получать фейковые письма с предложением за денежное вознаграждение вступить в Иностранный легион в Украине для борьбы против России.

Как сообщил спикер Министерство иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook, письма приходят якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.

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«Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло», — отметил он.

Николенко добавил, что консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

В МИД рассматривают рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании России. Преследуется цель дискредитации украинской дипломатии.

«Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан», — резюмировал представитель МИД.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в составе ВСУ сформировали подразделение Иностранный легион. К нему могут присоединиться иностранцы — опытные ветераны и добровольцы с боевым опытом, которые хотят помочь украинцам отстаивать свою свободу. При этом зарплата военных Интернационального легиона не отличается от той, которую получают украинские военные в составе ВСУ.

В конце ноября в десятках стран мира началась масштабная кампания террора против украинских дипломатов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ее «беспрецедентной по своим масштабам».

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.

На данный момент известно о 31 случае с угрозами украинским дипучреждениях в 15 странах.