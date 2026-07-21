Директор ФБР Кеш Пател планирует поездку в Россию в октябре — Politico

21 июля, 06:16
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Ожидается, что американского чиновника будут принимать представители Федеральной службы безопасности России (Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

Ожидается, что американского чиновника будут принимать представители Федеральной службы безопасности России (Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател может посетить Россию 14–15 октября. Цель запланированного визита пока неизвестна.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с подготовкой визита.

По данным издания, сначала Пател планирует приехать в Москву, а затем посетить Санкт-Петербург. В то же время даты и маршрут поездки еще могут измениться.

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Ожидается, что американского чиновника примут представители Федеральной службы безопасности России. Цель запланированного визита пока неизвестна. Также нет информации о том, предусмотрена ли встреча Патела с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме запрос журналистов о возможной поездке перенаправили в ФБР. Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США эту информацию не прокомментировали.

Politico отмечает, что в последний раз действующий директор ФБР посещал Россию в 2013 году. Тогда в страну приезжал Роберт Мюллер, который впоследствии возглавил расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и возможных связей Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ФБР США Россия-США

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