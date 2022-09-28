Директор ЦРУ о ядерных угрозах Кремля: Очень трудно сказать, блефует ли Путин 28 сентября, 09:27 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс прокомментировал ядерные угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина.



В интервью CBS News, отрывок которого опубликован в Twitter, Бернс сказал, что «на данный момент очень трудно сказать», блефует ли Путин.

В то же время, по его словам, американское разведывательное сообщество не видит «каких-либо практических доказательств» того, что Путин думает об использовании ядерного оружия.

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«Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений», — подчеркнул глава ЦРУ.

Он добавил, что политики также должны «прямо сообщать о серьезных последствиях, которые повлечет за собой любое применение ядерного оружия».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.