Отмечается, что директор ЦРУ подчеркнул позицию администрации Трампа, которая считает временное правительство оптимальным путем к стабилизации в краткосрочной перспективе.

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Этот визит стал первым официальным визитом высокопоставленного чиновника США в Венесуэлу после того, как почти две недели назад американские военные задержали диктатора Николаса Мадуро во время рейда в столице. Встреча состоялась на следующий день после телефонного разговора президента Дональда Трампа с Делси Родригес, а также после того, как Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции, Нобелевским лауреатом Марией Кориной Мачадо.

NYT пишет, что визит Ратклиффа и его заявление о сотрудничестве могут быть расценены как определенное игнорирование оппозиции, сторонники которой были разочарованы тем, что администрация Трампа не попыталась привести к власти союзника Мачадо, Эдмундо Гонсалеса, после захвата власти Мадуро.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете, что Ратклифф встретился с Родригес по указанию Трампа, чтобы передать сообщение о стремлении США к улучшению рабочих отношений. Они обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость сделать Венесуэлу менее привлекательной для «врагов Америки, в частности наркоторговцев».

Отмечается, что Родригес также участвовала в переговорах с Ричардом Гренеллом, специальным посланником Трампа, и другими американскими чиновниками, поскольку администрация США пыталась найти способ, чтобы заставить Мадуро отказаться от власти. Хотя согласие не было достигнуто, источники, знакомые с процессом, отметили, что Родригес проявила себя как прагматичный лидер, которая ищет потенциальные точки для договоренности.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

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Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.