Директор ЦРУ в Анкаре намерен донести до РФ сообщение о последствиях применения ядерного оружия 14 ноября, 16:12 Флаги России и США (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в столице Турции Анкаре проведет встречу с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, в ходе которой передаст сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

Об этом официально заявил неназванный представитель Белого дома, сообщает Reuters.

Ранее российское издание Коммерсант со ссылкой на анонимный источник сообщило, что делегации России и США проводят неанонсированные переговоры в Анкаре. Их тему собеседник не раскрывал.

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков не подтверждал и не опровергал информацию о переговорах.

Бернс не будет обсуждать с Нарышкиным урегулирование в Украине, заявил на условиях анонимности американский чиновник, цитируемый Reuters.



«Никаких переговоров он не ведет. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, Украину заранее предупредили о поездке директора ЦРУ в Анкару на переговоры с коллегой из РФ.



Он добавил, что Бернс также поднимет тему о задержанных американцах в России.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия в случае вмешательства в войну РФ против Украины, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.