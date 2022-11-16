Директор ЦРУ во время визита большую часть времени провел в бомбоубежище — Данилов 16 ноября, 20:35 По словам Алексея Данилова, главе ЦРУ Уильяму Бернсу во время визита в Киев пришлось много времени просидеть в бомбоубежище (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS)

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны США Алексей Данилов в интервью Радио НВ рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время своего визита в Киев 15 ноября большую часть времени провел в бомбоубежище.



«Возвращаясь к визиту руководителя Центрального разведывательного управления в нашу страну, единственное, что могу сказать, что досадно было, что большую часть времени этому человеку пришлось провести в бомбоубежище, потому что атаки рашистов не прекращаются даже когда к нам приезжают такие уважаемые гости, с которыми они за два дня до того встречались в Турции», — заявил Данилов Радио НВ.

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16 ноября канал CNN сообщил, что во время массированной российской атаки Бернс находился в Киеве.

По данным собеседника издания, во время российской атаки Бернс, который прибыл, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, находился в безопасности в здании посольства США в Киеве.

С Бернсом также были его коллеги по американской разведке.

Приезд директора ЦРУ в Киев состоялся после его визита в Анкару, где он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Отмечается, что там он обсудил предупреждение США, которое он передал главе СВР России, о недопустимости применения ядерного оружия и подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны. По всей Украине начались аварийные отключения света.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала по жилым домам в Печерском районе столицы. Погиб один человек.



Россия нанесла новый массированный ракетный удар во время проведения саммита G20 в Индонезии.