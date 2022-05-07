«Безответственно и очень рискованно». Директор ЦРУ отреагировал на сообщения СМИ об обмене разведданными США с Украиной 7 мая, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Уильям Бернс (Фото:Tom Williams/Pool via REUTERS)

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс назвал «безответственными» утечку информации в американских СМИ о роли разведки США в помощи Украине с затоплением российского крейсера Москва и ликвидацией генералов РФ.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом он сказал в Вашингтоне в субботу, 7 мая, сообщает The Guardian.

«Я совершенно согласен, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди говорят слишком много, независимо от того, происходит ли эта утечка информации о конкретных вопросах разведки частно или публично», — подчеркнул Бернс.

Видео дня

Ранее NBC News сообщил, что американский президент Джо Байден провел разговор с высшими должностными лицами разведки и обороны США, во время которого заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивны. Байден якобы сказал чиновникам, в том числе и Бернсу, что утечка должна прекратиться.

В начале мая в СМИ появилась информация, что США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной. Отмечалось, что расширенный обмен информацией предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории. Еще в апреле CNN сообщил, что США будут активнее передавать разведданные Украине о войсках РФ в Крыму и на Донбассе. Публично Белый дом и Пентагон подтверждают только сам факт обмена разведданными и комментируют эту информацию максимально лаконично.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.